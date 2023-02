Les logements inoccupés désormais plus facilement identifiables à Braine-le-Comte

La lutte contre les logements inoccupés fait rage dans de nombreuses villes et communes. Cette lutte va désormais être facilitée grâce à une collaboration avec les fournisseurs d’électricité et d’eau. Si des logements consomment moins de 15 m3 d’eau par an et moins de 100 KW/h d’électricité par an, ils seront versés dans un listing qui sera transmis à la Ville afin que cette dernière fasse le nécessaire pour éviter que ces logements inoccupés augmentent. La Ville de Braine-le-Comte a dernièrement adhéré à cet accord.