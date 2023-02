Maxi Toys fermera son dépôt à Houdeng en juillet 2023: 92 emplois menacés

Quatre-vingts travailleurs sont concernés par la fermeture et un licenciement collectif dans le cadre de la procédure Renault a été enclenché. "On annonce 80 emplois mais en réalité il s'agit de 92 emplois des 97 travailleurs du dépôt d'Houdeng qui sont concernés", a indiqué à Belga Giovanni Buschemi, du Setca-Centre.

La société King Jouet entend ré-orienter ses activités à partir de son quartier général en France à Voiron. Selon RetailDetail, King Jouet, qui a repris les activités de Maxi Toys en France et en Belgique en 2020, n'entend pas fermer les magasins Maxi Toys en Belgique après une procédure en réorganisation judiciaire.

Maxi Toys compte actuellement 24 magasins en Wallonie et à Bruxelles. "Nous restons prudents quant aux annonces de King Jouet", a précisé Giovanni Buschemi. "Il y a un mois, en effet, on nous annonçait le déménagement du dépôt d'Houdeng sans évoquer une fermeture. Et nous y sommes ! La phase 1, d'information, de la procédure va commencer. Il n'y a pas de timing annoncé pour la suite, mais il est certain que nous allons défendre les travailleurs."

Une réunion entre syndicats et la direction de Maxi Toys-Logi Toys dans les prochains jours.