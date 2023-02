La solidarité manageoise turque a payé : déjà 100 tonnes de vêtements et de vivres récoltés pour les victimes des tremblements de terre

Depuis mardi, deux camions remplis à ras bord par jour sont partis de Manage en direction de Bruxelles ce qui représente à peu près 100 tonnes de vêtements, de vivres et de couvertures. “Pour nous, il était naturel de mettre notre pierre à l’édifice”, ont témoigné Aptil et Demrah Ilhan, de la société Nefis. “La communauté turque est très soudée et on essaye de contribuer à l’aide humanitaire à notre façon. Lorsqu’on a appris la nouvelle, on a été véritablement dévasté, on a eu le cœur brisé et on a directement voulu y participer. Là-bas, ce dont ils ont besoin à l’heure actuelle, ce sont des couvertures, des manteaux, des produits hygiéniques pour femmes etc. Ce qui s’est déroulé là-bas est dramatique. Lorsqu’on se met à leur place, on ne peut pas imaginer se retrouver du jour au lendemain sans maison, sans un lit potable, sans toilettes…”

Plus de vêtements

Ce jeudi, la conseillère communale Nurdan Dogru et son bourgmestre sont venus soutenir l’initiative de ses citoyens. “La communauté turque est forte à Manage”, confirme Bruno Pozzoni. “L’appel au don s’est rapidement effectué et tout s’est organisé très rapidement. Des dons sont venus non seulement de Manage mais aussi des communes voisines.”

En termes de dons, pour le moment, les vêtements sont refusés. “On ne récolte plus de vêtement mais bien des couvertures mais aussi, de l’argent.”

Pour manifester votre générosité envers les sinistrés, rendez-vous à la mosquée turque de Manage Grand rue 82. Renseignements au 0499/422790.

La commune de Manage n’oublie pas la Syrie et invite ceux qui voudraient aider à contacter la Croix Rouge au 0498/70 39 01.