Les ventes des tickets pour le Ronquières Festival battent leur plein : “Elles se portent mieux que les années précédentes”

Après avoir attiré plus de 65 000 personnes l’année dernière, le Ronquières Festival devrait à nouveau faire le plein de succès cette année. Dès l’annonce des premières têtes d’affiche, les ventes se sont en effet emballées. La suite des annonces n’en était pas moins alléchante puisque Placebo, Franz Ferdinand, Ofenbach ou encore Kid Noize, Louise Attaque et Shaka Ponk se sont ajoutés à Indochine au sein du programme du festival.

Alors qu’un tarif préférentiel était mis en place pour les habitants de Braine-le-Comte, l’action prendra prochainement fin. “Les ventes des pass pour les trois jours de festival continuent à un rythme très important”, confie Gino Innocente, organisateur du Ronquières Festival. “Les pass devraient être épuisés d’ici peu. Les derniers disponibles passeront bientôt au tarif final de 139 euros. ”

Il n’y a pas que les pass trois jours et les tickets pour le vendredi qui ont de quoi séduire les festivaliers. Les places pour le samedi et dimanche se vendent également rapidement. “Les ventes pour le samedi et le dimanche se portent très bien et sont en adéquation avec nos attentes”, poursuit Gino Innocente. “Les ventes réalisées à ce stade sont meilleures que les années précédentes. Aucun changement de tarif n’est prévu pour les places “jour” à ce stade. ”

Les derniers festivaliers sont donc invités à se procurer au plus vite leur place avant la rupture de stock. Pour rappel, la line-up est actuellement composée d’Indochine, de Louise Attaque, Kid Noize, The Subways, d’Adé et de Julien Granel pour le premier jour du festival. Le lendemain, Pierre De Maere, Feder et Whispering Sons, Placebo, Disiz, Jain, Juliette Armanet, Ofenbach et Kaky sont au programme. Pour le dernier jour du festival, cinq artistes ont été annoncés. Il s’agit de Franz Ferdinand, Shaka Ponk, Benjamin Biolay, The Haunted Youth et Juicy x Big Band.