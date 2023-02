Ces travaux entraîneront des modifications des conditions de circulation importantes. Du lundi 13 février jusqu’à la mi-mars, en direction de Bruxelles, la circulation sera maintenue sur trois voies déviées (bande d’arrêt d’urgence, voie de droit et du milieu) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

En direction de Mons, la circulation sera impactée de manière localisée et de courte durée.

Ce chantier est réalisé dans le cadre d’un chantier du Plan Lumières 4.0 portant sur un tronçon sur près de 11 km. Il est situé en berme centrale et consiste à remplacer des poteaux ainsi que des câbles et nécessite d’y traiter la végétation. Des mesures compensatoires de plantation seront effectuées sur cette zone et ailleurs sur le réseau.

Les glissières remplacées

Par ailleurs, dans une optique d’optimalisation des chantiers, les glissières de sécurité de la berme centrale sont renouvelées sur l’ensemble du tronçon dans les deux sens de circulation.

Une première phase est en cours depuis le mercredi 25 janvier. Elle s’achèvera à la fin du mois de mars et s’étend de l’échangeur de Familleureux (E19/A7-A501) jusqu’à la jonction entre l’E19/A7 et l’E42-E19/A7, en direction de Mons.

Les opérations portant sur le dernier tronçon situé à hauteur de l’intersection entre l’E42-E19/A7 et l’E19/A7 s’effectueront de nuit.

Ces travaux sont financés par la SOFICO qui en est le maître d’ouvrage. Les interventions dédiées au renouvellement d’éléments de sécurité représentent un budget de près de € 2 millions HTVA. C’est l’association momentanée WANTY-TRBA qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.

Le Plan Lumières 4.0 est pour sa part concrétisé dans le cadre d’un partenariat public-privé par le consortium LuWa.