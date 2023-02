La Louvière : le Gazomètre continue à oeuvrer pour l’inclusion numérique des séniors

Ainsi, 29% des ménages avec des faibles revenus ne disposent pas de connexion internet à domicile, contre 1% des ménages avec des hauts revenus. 22% des personnes seules ne sont pas connectées à Internet. Les femmes seules sont celles qui pâtissent le plus de ces inégalités. Elles sont 30% à ne pas avoir de connexion. Les personnes peu diplômées (75%), les personnes avec des revenus plus faibles (75%), les seniors (68%), et les demandeurs d'emploi (54%) sont les groupes chez lesquels le niveau de compétences numériques est le plus faible. Et quand ces différentes variables se combinent, le taux de vulnérabilité numérique devient alarmant. Le manque de maîtrise des compétences numériques de base ne touche pas seulement les publics considérés traditionnellement “à risque d’exclusion numérique”.

Il concerne aussi de nombreuses autres personnes, bien intégrées à la société sur le plan professionnel et social. L’enquête bisannuelle menée par l’Agence wallonne du numérique montre que cette situation touche aussi des personnes avec un haut niveau de diplôme (15%), des personnes qui disent vivre confortablement d’un point de vue financier (62%), des femmes (59%) et des jeunes entre 15 et 29 ans (16%). On notera encore que 37% des personnes avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé n’ont jamais utilisé l’e-banking. 55% des personnes avec des faibles revenus et 67% avec un niveau de diplôme peu élevé n’ont jamais fait de démarches administratives en ligne. Autre défi de taille : les compétences numériques ont la particularité de devoir sans cesse être actualisées. L’évolution rapide et permanente des innovations numériques impose à chacun de maintenir continuellement ses compétences à jour.

Fractures numériques

La fracture numérique de multiples dimensions : accès à un appareillage informatique adéquat, accès à des logiciels, accès à une connexion haut débit, capacité à utiliser le matériel disponible de manière efficiente, c’est-à-dire en minimisant les ressources temporelles (temps nécessaire pour trouver l’information), financières, cognitives (efforts de concentration raisonnables) et psychologiques (pas trop de stress, d’anxiété…), capacité à rechercher, trier, comprendre et évaluer la qualité de l’information et en faire un usage stratégique, capacité à se prémunir des risques liés à la recherche, à l’utilisation et au stockage de l’information (piratage, bug, panne…) et enfin capacité à…se protéger d’une addiction aux TIC.

A partir du 6 février l'EPN relance une série de formations pour les seniors. "L’ordinateur et internet restent encore flous pour vous, mais vous vivez avec votre temps et voulez être autonome ? Dans ces formations sont abordées toute une série de compétences telles que : utiliser une souris, un clavier, allumer un ordinateur, correspondre avec la famille, les amis, utiliser une webcam, se prémunir des dangers du net, utiliser et installer un antivirus, faire ses paiements via une banque en ligne ou encore mieux comprendre les réseaux sociaux."

Informations et réservations au au 064/312 508 ou sur le site du Gazomètre ou sur sa page Facebook.