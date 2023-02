C'est donc le cas également en région du Centre où les actions de solidarité se sont multipliées cette semaine. A Manage, ce jeudi, la mosquée turque locale envoyait à Bruxelles où sont centralisés tous les dons son sixième camion rempli à ras bord.

Du côté de La Louvière, la mosquée Yavuz Sultan Selim, située à la rue Louis Bertrand à Saint-Vaast, a également fait le plein de dons cette semaine en termes de vêtements, de couvertures et de denrées alimentaires et a envoyé le tout ce jeudi.

La conseillère communale Özlem Kazanci (PS) d'origine turque a également lancé un appel à la solidarité via sa page Facebook. "La Turquie et la Syrie ont plus que jamais besoin de nous ! Que ce soit via des dons en vêtements, médicaments ou argent, n'hésitez pas."

Nous l'avions évoqué ce mardi, l'entrepreneur louviérois Huseyin Kurt a également lancé une collecte de dons via l'ASTT (Association Solidaire des Travailleurs Turcs). Il est encore possible de les aider en versant la somme que vous désirez sur le compte de l'association BE16 732657119174 avec la communication SOS Turquie.

Pour des dons en argent, les numéros de compte suivants sont également disponibles : - Hasene Belgique : BE14 0018 9355 5083 avec communication : séisme/deprem ; Belcika türk federasyon : BE92 0019 4584 1723 avec communication : séisme/deprem ou encore TC Ziraat Bankasi A S EURO: TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06 avec communication : séisme/deprem.