Laurent Devin fait fermer la Taverne Binchoise suite aux événements de samedi dernier

Ce vendredi, Laurent Devin, bourgmestre de Binche, a signifié au gérant de la Taverne Binchoise qu’il exigeait la fermeture de l’établissement et ce jusqu’au samedi 18 février inclus. “Je me trouvais sur place samedi soir suite à l’intervention de la police et j’ai vu l’émotion sur le visage des Binchois qui étaient sur place. J’ai pris mes responsabilités car ce genre d’événement n’est pas acceptable dans une ville comme Binche”, a confié le bourgmestre à nos confrères d’Antenne Centre. “Le gérant doit prendre conscience de sa responsabilité dans cette histoire par rapport à la fréquentation de son établissement et des troubles qu’ils peuvent causer une fois à l’extérieur.”

Un coup dur

Un gérant qui regrette, le mot est faible, la décision du bourgmestre et qui affirme vouloir faire amende honorable. “Je ne vais pas le cacher, c’est un gros coup de massue qui s’abat sur moi et sur mon établissement qui n’avons rien demandé”, nous a confié Mickael Tsoullou. “Dans cette affaire, je suis une double victime. Une première fois parce que la réputation de mon établissement a été salie par ces événements et une deuxième fois car ils ont causé sa fermeture. Comme le suggère le bourgmestre, je vais faire le tri dans ma clientèle et ceux qui m’ont attiré ces ennuis et provoqué quelque part ces événements ne seront plus admis chez moi.”

À quelques jours du Carnaval, la fermeture tombe plutôt mal. “Je remercie le bourgmestre de nous permettre de vivre notre Carnaval car sans cela, c’était la catastrophe assurée pour nous. Après les trois jours gras, on fermera l’établissement durant quelques jours comme c’est le cas d’habitude et je reverrai le bourgmestre pour lui signifier toutes les mesures qui seront prises pour la réouverture et surtout pour que ces problèmes ne se reproduisent plus.”