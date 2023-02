Le Carnaval de Seneffe décalé d’une semaine : “cela pose de nombreux problèmes logistiques pour les sociétés folkloriques”

Ce jeudi, la commune de Seneffe annonçait sa décision de décaler les festivités carnavalesques prévues, comme de coutume, le dernier week-end de juin, évoquant des problèmes d’incompatibilité avec le nouveau calendrier scolaire. Une décision pas forcément appréciée par tous les acteurs du folklore seneffois et notamment Bernard Dinant, président de la société des Sans Rancune et leurs Dames. “C’est une décision unilatérale de la part des autorités communales qui risque de poser beaucoup de problèmes pour nous mais aussi pour l’événement en lui-même”, nous a-t-il confié. “La commune nous a notamment signifié que la salle dans laquelle la cérémonie de remise des médailles sera occupée le dernier week-end de juin par les élèves qui passeront leur CEB. Ok mais il y avait peut-être d’autres solutions que de décaler un événement dont les dates sont fixées dans le calendrier depuis des lustres !”