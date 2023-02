Soignies : Pour la Saint-Valentin, certains amoureux feront leur déclaration sur les écrans géants de la société CX-com

“Notre société permet de louer des écrans géants à d’autres sociétés qui peuvent y diffuser leurs publicités. Nous possédons également plusieurs écrans dans certaines villes et communes comme Binche, La Louvière ou encore Soignies”, indique Mattia Imperiale, employé à CX-com. “Pour la Saint-Valentin, nous avons décidé de proposer une initiative plutôt originale à tout un chacun. Nous mettons ainsi à disposition du temps d’écran pour les couples qui voulaient déclarer leur flamme pour la Saint-Valentin. ”

Pour cette première initiative, la société CX-com a reçu de nombreux messages de couple désireux de mettre leur partenaire à l’honneur. Pour pouvoir voir leur message personnalisé s’afficher à l’un des écrans de CX-com, ils devront attendre le 13 février. Tous les petits mots d’amour seront alors diffusés jusqu’au 16 février par petit intervalle de temps.

“Nos écrans permanents sont disposés dans une quinzaine de villes. Les volontaires étaient donc invités à choisir la ville de leur choix pour voir leur message être diffusé. Celles ayant rencontré le plus de succès sont Soignies, La Louvière et Binche. Les messages seront diffusés pendant dix secondes toutes les deux minutes. Sept messages seront diffusés simultanément”, poursuit Mattia Imperiale.

En plus de faire plaisir aux amoureux, cette initiative permet à la société d’innover et de se faire connaître davantage du grand public. “Grâce à cette action, nous avions la possibilité de toucher un public différent tout en proposant une action assez chouette”, conclut Mattia Imperiale.

Les personnes désireuses d’en savoir plus sur la société CX-com peuvent bien évidemment se rendre sur le site et les réseaux sociaux de l’entreprise. En quelques mots, cette société sonégienne est spécialisée dans les écrans géants LED qu’elle met en location ou en vente aux sociétés. Elle collabore également avec certaines villes et lors d’événements demandant la retransmission d’images, comme c’est le cas lors des différentes coupes du monde.