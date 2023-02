La Louvière : L.LO 2050, le projet de ville expliqué aux citoyens

Dans ce cadre, et dans un souci de “rapprocher les institutions communales des citoyen.nes” comme inscrit dans le Plan Stratégique transversal, les autorités communales louviéroises ainsi que les services de la Ville, du CPAS et de la Police viendront à la rencontre du citoyen du 16 février au 8 juin 2023. Durant ces soirées, les projets en cours et les chantiers labellisés L.LO 2050 seront présentés.

Elles seront également l’occasion d’échanger et de partager des informations sur les événements à venir mais également sur les services et les aides existants au sein de l’administration, de la Ville, du CPAS et de la Police de La Louvière.

Les citoyens sont invités à poser leurs questions lors de ces soirées organisées un peu partout dans l’entité. Le jeudi 16 février dès 19h à la Maison communale de Haine-Saint-Pierre – Grand-Place, 1 ; Le jeudi 9 mars dès 19h à la Maison communale de Saint-Vaast – Grand’Rue de Saint-Vaast ; Le jeudi 23 mars dès 19h à l’école du centre de Strépy-Bracquegnies – Place de Bracquegnies, 1 ; Le jeudi 30 mars dès 19h au Cercle Horticole de Houdeng-Goegnies – Chaussée Paul Houtart, 300 ; Le jeudi 6 avril dès 19h à l’école de Boussoit – Rue des Buxiniens, 12 ; Le mercredi 12 avril dès 19h à l’école communale de Haine-Saint-Paul – Rue des écoles, 52 • Le jeudi 20 avril dès 19h à l’école communale de Trivières – Place de Trivères, 25 ; Le jeudi 27 avril dès 19h à l’école communale de Maurage – Place de Maurage ; Le lundi 15 mai dès 19h au Centre culturel Evance Jenart à Houdeng-Aimeries – Rue du Football, 18 ; Le jeudi 25 mai dès 19h à l’école de Besonrieux – Rue de Mignault, 30 ; Le jeudi 8 juin dès 19h à la Maison des Associations à La Louvière – Place Mansart 21-22.

En outre, des rencontres “énergie” sont également en cours. Elles se tiennent près de chez vous jusqu’au 24 avril prochain.

Crise énergétique : nos services à votre rencontre

Face à l’explosion des coûts de l’énergie, la Ville et le CPAS de La Louvière ont décidé de mobiliser ses services du Plan de Cohésion sociale, du “Guichet Energie-Logement” et de la “Médiation énergie” afin d’aller à la rencontre des citoyens. Lors de ces séances d’information organisées dans les quartiers, les citoyens pourront recevoir des informations et poser des questions sur les mesures existantes pour aider à payer les factures d’énergie : fonds gaz électricité, fonds social de l’eau, fonds mazout, tarif social ; les conseils pour une utilisation rationnelle de l’énergie ; les primes régionales et communales lors des travaux de rénovation/économiseurs d’énergie dans un logement ; les prêts à taux 0 % pour financer des travaux de rénovation/économiseurs d’énergie ; l’accompagnement gratuit lors d’une rénovation énergétique d’un logement ou encore l’aide à la comparaison des tarifs des fournisseurs d’énergie.

Les rencontres auront lieu le mercredi 15 février à 18h30 – Centre communautaire Cité Plein Air 24 à Strépy-Bracquegnies, le lundi 06 mars à 18h30 – salle Adamo Rue du Levant 2 à Bois-du-Luc, le mardi 14 mars à 18h30 – Ecole communale – place de Trivières 25 à Trivières, le lundi 27 mars à 18h30 – Maison des Associations – Place Mansart 21 – 22 à La Louvière, le mardi 04 avril à 18h30 - Maison de quartier de Saint-Vaast rue Omer Tulipe 22 à Saint-Vaast, le lundi 17 avril à 18h30 – Maison communale - Grand-Place, 1 à Haine-Saint-Pierre ou encore le lundi 24 avril à 18h30 – Ecole communale – place de Maurage 15 à Maurage.