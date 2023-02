L’artiste Fredy Taminiaux (83 ans) ne laissera que de beaux souvenirs à Ecaussinnes : “Il avait réussi à faire chanter la pierre…”

Jumeau de Willy

À Écaussinnes comme ailleurs, celui qui était le frère jumeau de Willy Taminiaux, ancien ministre et bourgmestre de La Louvière ne laissera que de bons souvenirs. “Forcément, les deux frères se ressemblaient énormément et je me souviens que lorsque quelqu’un les croisait en rue, souvent les gens les confondaient”, se rappelle Michaël Carpin, conseiller communal à Seneffe mais surtout beau-fils de Fredy Taminiaux. “Il répondait toujours avec humour quelque chose du style “À t’mode”. Ces traits d’humour les caractérisaient tous les deux et j’en suis témoin, on ne pouvait pas s’ennuyer à table avec ces deux-là !”

Survenu brutalement après quelques jours d’hospitalisation, son décès a surpris toute la famille. “Samedi dernier, on rigolait encore ensemble”, témoigne Michaël Carpin. “Même si son décès survient à 83 ans et après avoir vécu 1 000 vies bien remplies, personne n’est jamais prêt pour vivre ce genre de chose. C’était quelqu’un de jovial, de volubile, qui prenait de la place. Il ne s’est jamais reposé de sa vie et avait toujours plusieurs projets en cours en même temps. Il avait été instituteur puis directeur d’école à Houdeng avant de se consacrer pleinement à sa vie d’artiste. Il laisse plusieurs sculptures inachevées et était en train d’écrire. Notre famille reste cela dit soudée dans ces moments difficiles et nous avons reçu énormément de messages de soutien.”

La rédaction de la DH Mons-Centre présente ses condoléances à toute la famille.