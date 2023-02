Pour rappel, en décembre 2020, une importante plantation de cannabis avait été démantelée dans un immeuble situé à Jurbise. Au total, 2 240 plants ont été découverts par les services de police. Au fil de l’enquête, les services de police ont démantelé un véritable réseau. Sept plantations ont effectivement été démasquées à travers les quatre coins du pays : Jurbise, Morlanwelz, Charleroi, Anderlecht, etc.

Entendu une seule fois auprès des forces de l’ordre, Jason (prénom d’emprunt) faisait partie des 25 prévenus. Aujourd’hui, son conseil a sollicité son acquittement pur et simple. Ce père de famille conteste fortement son implication dans cette organisation. Pourtant, le dossier relate que Jason a entretenu de nombreux contacts avec l’un des principaux initiateurs. “Dino (prénom d’emprunt) était le cousin de mon client, il me semble donc évident que des échanges aient lieu entre les deux personnes”. Seulement, le contenu des messages abordait les différentes cultures. “Certes mais à aucun moment, on remarque un acte de participation. Jason avait surtout un rôle de confident. À une reprise, Dino a sollicité à mon client de se rendre à Jurbise (une fois la culture démantelée) pour vérifier si des scellées avaient été posées”.

Massimo et Dino (prénoms d’emprunt) étaient les principaux initiateurs de cette association et recherchaient perpétuellement des nouveaux bâtiments pour y cultiver de la cocaïne ou encore du cannabis (depuis 2019). Le but restait avant tout de créer et développer une association afin de s’enrichir. Chauffeurs, fournisseurs, menuisiers ou encore ouvriers comptaient parmi ce réseau. Des particuliers louaient également leur logement pour arrondir leurs fins de mois.

C’est notamment le cas de David (prénom d’emprunt). Atteint d’une maladie chronique, le prévenu n’a pas eu la possibilité de poursuivre son travail. Pour subvenir aux besoins de sa famille, David a alors accepté de prêter son logement aux trafiquants. Une peine de probation autonome ou un sursis probatoire a été sollicité.

Envahi de dettes, Lucas (prénom d’emprunt) est également tombé dans le piège. En pleine nuit, le prévenu a rencontré une personne d’origine albanaise. Cette dernière lui a proposé un rôle d’hébergeur pendant 3 mois en échange de 500 euros. De fil en aiguille, Lucas et sa famille ont attrapé peur et n’osaient pas mettre un terme à cette manigance. “Son arrestation a permis d’en terminer avec cette situation délicate”, a confié son conseil. En l’absence de sa carte de séjour belge, son avocat a sollicité une suspension simple du prononcé. “Cette mesure de faveur permettrait à mon client de ne pas avoir de casier judiciaire et ainsi se régulariser comme il se doit”.

Suite et fin des plaidoiries le lundi 20 février.