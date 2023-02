L’affiche du Carnaval de Ressaix a été dévoilée mais n’a pas fait l’unanimité : “On a trouvé un compromis à la belge”

Car une fois n’est pas coutume, l’affiche choisie n’a pas fait l’unanimité parmi les 6 membres du jury à savoir les présidents des six sociétés du village. “Il a fallu trois tours pour les départager et finalement tomber d’accord. Au final, on a fait un compromis à la belge. L’autre affiche en course a été choisie pour illustrer le Carnaval des Enfants qui aura lieu la veille du Carnaval. Elle a été réalisée… par les enfants de l’école communale, ce qui finalement est assez logique.”

Maintenant que l’affiche a été dévoilée, les festivités vont pouvoir débuter officiellement et ce dès le 25 février et les soumonces en batterie. Le 11 mars, ce sera le tour des soumonces en musique soit 15 jours avant le 26 mars et l’apothéose du Carnaval.

L’affiche quant à elle, a été réalisée par les graphistes d’Air Visio à partir d’une photo du photographe chapellois Fabian Zaccaria.