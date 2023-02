La buvette du club de foot de l’AS Morlanwelz part en fumée : “Une véritable catastrophe pour les 300 jeunes du club”

D’après nos informations, il s’agirait d’un simple accident. “Ce qu’on m’a dit c’est que ce serait dû à un court-circuit dans un ancien disjoncteur. le feu a ensuite pris dans les faux-plafonds et se serait rapidement propagé à tout le bâtiment.”

Un bâtiment communal qui, au-delà des dégâts matériels, renfermait quelque chose d’inestimable : des souvenirs. “Depuis des dizaines d’années, on y entreposait les trophées, les fanions, les photos d’archive. De tout cela il ne reste plus rien. Elle faisait partie de l’histoire du club et chaque membre du club a perdu énormément de souvenirs cette nuit.”

Rénovés il y a peu, les deux terrains sont heureusement indemnes. “Nous avons bien entendu suspendu tous les entraînements qui devaient se dérouler dans les prochains jours le temps de trouver une solution. Concernant les matches, des solutions sont en cours d’élaboration pour éviter tout report. Ce qui est positif, c’est que depuis ce mercredi matin, nous avons déjà reçu plusieurs coups de fil de clubs de la région non seulement pour manifester leur soutien mais aussi pour proposer leurs infrastructures.”

Dans les heures qui suivent, la direction du club rencontrera la commune pour essayer de trouver des solutions provisoires afin de permettre au club de tenter de terminer la saison dans les meilleures conditions possibles.