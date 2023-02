Le couple louviérois Fusion épate public et le jury à The Dancer et passe en demi-finale grâce à une prestation de haut vol au sens propre du terme

Challenge relevé avec brio au final au terme d’une prestation de haut vol au sens propre comme au figuré sur un thème qu’ils connaissent bien : l’amour. “Agustin nous a challengé en nous demandant d’utiliser des sangles durant notre prestation”, explique Kevin. “C’était un vrai défi pour nous car nous n’avions jamais utilisé ce genre d’ustensile dans nos chorégraphies. Il y a quelques années, nous avions suivi une petite formation auprès d’une artiste circacienne espagnole Laura Coll mais sans plus. À l’époque, on avait fait une petite publication sur les réseaux sociaux et Agustin est tombé dessus. Il nous a demandé de nous dépasser et c’est ce que nous avons fait.”

Sur Wicked Game

Une prestation d’autant plus impressionnante, sur le titre Wicked Game de Crhis Isaak repris par Ursine Velpine, que Kevin l’a réalisée… en étant blessé. “Durant les répétitions, je me suis fait une micro-déchirure dans un muscle du bras qui supportait tout le poids et franchement, je n’étais pas optimiste quant à nos chances de bien prester car j’ai dû me mettre au repos plusieurs jours avant la prestation. Le simple fait d’avoir pu monter sur scène est déjà un exploit car, même si cela ne s’est pas vu à l’écran, j’avais mal au bras durant toute la choré.”

Le public présent dans la salle n’y a en tout cas vu que du feu puisqu’il a littéralement plébiscité le couple, lui attribuant la meilleure note de la soirée à savoir 98,4 %. “C’est d’autant plus impressionnant que dans le public, seules une vingtaine de personnes nous étaient acquises d’office puisqu’il s’agissait de proches. Cela veut dire que nous avons conquis un public qui ne nous connaissait pas et cela fait très plaisir.”

Mardi prochain, Fusion seront de nouveau au programme de l’émission avec une nouvelle chorégraphie à ne manquer sous aucun prétexte et avec la finale en point de mire.

Pour voir et revoir la prestation de Kevin et Saléna, rendez-vous sur Auvio.