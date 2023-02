L’école communale de Ressaix a rendu un hommage poignant à Ahmed, 11 ans, décédé ce samedi durant une compétition de karaté (vidéo)

Ce mercredi midi, ses camarades de classe ainsi que ses institutrices lui ont rendu un vibrant hommage dans la cour de l’école en lâchant une centaine de ballons dans les airs.

Émotion forte

L’émotion était forte pour les amis d’Ahmed et leurs parents mais aussi pour sa famille qui étaient présents. Ahmed a été décrit par ses institutrices comme étant un enfant intelligent, fan de manga et fier de ses origines ainsi que de sa culture et sa religion qui ne perdait jamais le sourire et qui était toujours solidaire avec ses camarades de classe s’ils connaissaient un souci. À coup sûr, il ne laissera que de bons souvenirs dans son école qu’il fréquentait depuis ses six ans.

Avant cette série de discours durant lesquels les larmes ont coulé, enfants, parents et membres de la famille d’Ahmed ont laissé s’envoler une centaine de ballons sur une musique de Linda Lemay aux paroles équivoques. “Quand on perd ses parents, on devient orphelin, quand on perd son épouse, on s’appelle veuf mais quand on perd son gamin, il n’y a pas de mot”, dit fort justement la chanteuse canadienne dans son titre “Pas de mot”.

Digne, la famille d’Ahmed n’a pas voulu témoigner et la direction de l’école n’a pas non plus voulu s’exprimer.

Toute la rédaction de la DH Mons-Centre présente ses plus sincères condoléances à la famille ainsi qu’aux proches d’Ahmed.