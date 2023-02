Après l’incendie de sa buvette, l’AS Morlanwelz peut compter sur le soutien des clubs de la région pour l’aider : “la solidarité est totale”

“Un expert, envoyé par l’assurance, s’est rendu au club ce mercredi. Après sa visite, il a indiqué que les vestiaires pouvaient être réutilisés après une mise en conformité, comprenant l’isolation de l’eau, du gaz et de l’électricité”, indique Gérard Mattia. “Notre priorité se situe donc dans cette mise en conformité rapide afin que la saison puisse se poursuivre normalement. Des réunions auront lieu en urgence pour que les travaux puissent être réalisés au plus vite par nos services. S’ils venaient à prendre plus de temps que prévu, certains matchs pourraient avoir lieu à Carnières où le président a proposé de partager ses installations avec le club de Morlanwelz. ”

Au-delà de la rivalité entre les deux clubs, la solidarité prime donc en cette période difficile pour le club de football de Morlanwelz. Une solidarité qui dépasse même les frontières de l’entité. “Le président du club de Morlanwelz a été en contact avec de nombreux autres présidents de clubs de la région qui se sont proposés pour héberger les équipes le temps des travaux. La solidarité est totale”, poursuit Gérard Mattia.

Lourdement touchée, la buvette ne sera quant à elle pas opérationnelle tout de suite. Son sort devra d’ailleurs encore être déterminé dans les prochaines semaines. “Nous avons eu une première visite d’expert ce mercredi. Une société de nettoyage se rendra sur place la semaine prochaine. Après cela, nous pourrons nous pencher sur l’avenir de la buvette. A priori, elle pourra être rénovée”, confie Gérard Mattia.

En attendant, une buvette provisoire devrait être installée afin de continuer à faire vivre le club. “La buvette est une source de revenus importante pour les clubs de football. En attendant qu’elle puisse être rénovée, nous réfléchissons donc actuellement à en installer une provisoire. Elle pourrait prendre place sous la forme d’un container aménagé ou autre”, conclut Gérard Mattia.

La cause de l’incendie a quant à elle été confirmée. Il a donc bel et bien été causé par un court-circuit au niveau d’un ancien disjoncteur. Bien que le feu se soit rapidement propagé, aucune victime n’est heureusement à déplorer. Fraîchement rénovés, les terrains sont quant à eux restés indemnes. L’avenir de la buvette et la mise en conformité des vestiaires devraient se préciser dans les jours et semaines à venir.