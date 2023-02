Cette année, le jury a sélectionné les 6 projets finalistes du budget participatif 2023. C’est désormais aux Louviérois de voter pour leurs projets préférés.

Le premier d’entre eux est celui d’un parc canin à Maurage qui prévoit aménagement d’un parc à chiens dont le mobilier urbain sera créé lors d’ateliers citoyens. Somme prévue : 3 033 euros. Deuxième proposition, celle de féeries lumineuses au parc Warcoqué soit l’organisation d’une journée d’activités à l’occasion des festivités de fin d’année (6 260 euros).

L’embellissement du site du p’tit train d’Houdeng a aussi été proposé et prévoit la rénovation de l’étang et construction d’un viaduc pour le passage du train (7 000 euros). Autre proposition, celle de l’aménagement d’une zone ludique à l’arboretum de St-Vaast avec la réalisation de jeux pour enfants sur la partie en tarmac pour un budget de 7 038,44 euros. La végétalisation des rues et jardins (en permaculture) à Jolimont fait aussi partie des projets sur lesquels le citoyen peut voter. Il consiste en un accompagnement des habitants du quartier dans la végétalisation de leur façade. Des ateliers citoyens seront organisés pour la création de mobilier urbain pour un budget prévu de 3 500 euros. Enfin, sixième et dernier projet soumis au vote, celui de la cohésion sociale “made in Saint-Vaast” qui propose l’organisation d’un bal de printemps avec diverses activités pour les jeunes et les adultes (2 000 euros).

Pour voter, trois solutions d’ici le 3 mars prochain : Via la plateforme Hoplr, via la plateforme citoyenne de la Ville de La Louvière ou encore en format papier à l’accueil de la Cité administrative.

Les résultats seront connus dans le courant du mois de mars.