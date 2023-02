C’est pendant le confinement que le “déclic” s’est réalisé. “Je travaillais comme tourneur fraiseur dans un garage mais je n’arrivais plus à évoluer dans mon métier”, nous a confié le jeune Louviérois. “J’ai fait une espèce de burn out et j’étais en arrêt maladie. Ma compagne, prothésiste ongulaire, avait un problème à un ongle qu’elle n’arrivait pas à soigner elle-même et je lui ai dit allez, j’essaye ! Ça a fonctionné et en fait, ça m’a bien plus alors, je lui ai demandé de m’apprendre à utiliser ses outils. J’avais du temps à perdre puisque je ne travaillais plus donc je me suis perfectionné au fil du temps et l’idée a germé d’ouvrir ensemble une onglerie.”

Mathias est spécialisé dans la reconstruction ongulaire pour hommes. ©AVPRESS

Début janvier, le Sons of Beauty Nail’s Garage a donc ouvert ses portes rue de la Loi avec une particularité. “À ma connaissance, je suis un des seuls prothésistes ongulaires qui reconstruit les ongles rongés des hommes. La plupart de mes confrères, plus souvent consœurs, le font pour les femmes mais j’ai beaucoup étudié et j’ai mis au point une méthode pour le faire sur les hommes aussi. La principale différence entre le soin des ongles d’homme et de femme c’est que pour les hommes, il n’y a pas d’artifice possible avec un éventuel vernis coloré.”

En plus des hommes, Mathias a également des femmes parmi ses clientes. “Certaines préfèrent même avoir un homme pour soigner leurs ongles. Elles disent d’ailleurs que je suis peut-être un peu plus doux. Un peu à l’image de certaines femmes qui préfère un gynéco masculin”, rigole l’ancien garagiste.

En plus de la reconstruction ongulaire pour hommes comme pour dames, Mathias et Olivia proposent tous les soins ongulaires habituels que l’on peut retrouver dans n’importe quel institut.

Informations sur la page Facebook du Sons of Beauty (Nails Garage).