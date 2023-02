Des cours privés de natation à Buvrinnes pour les enfants âgés de 3 à 12 ans : "de moins en moins d'enfants apprennent à nager à l'école"

Le but, bien entendu, qu’un maximum d’enfants apprennent à nager. “Lorsqu’on est parent, il est important que nos enfants. Ne fût-ce que lorsqu’on est en vacances et qu’il y a une piscine ou la mer. Savoir que ses enfants savent se débrouiller dans l’eau, c’est plutôt rassurant. Apprendre à nager permet l’acquisition d’un savoir nager sécuritaire afin de se mouvoir dans l’eau avec aisance et en toute sécurité. C’est également le sésame pour pratiquer les activités aquatiques et nautiques en toute sécurité. L’enfant peut pratiquer une activité aquatique dès son plus jeune âge.”

Des cours individuels dans des piscines privées qui représentent tout de même un certain coût pour les parents, à 16 euros la séance de 20 minutes. “L’avantage avec cette formule, c’est un suivi personnalisé de chaque enfant. Le moniteur peut ainsi s’adapter à la fois à l’âge et au niveau de chacun des apprenants. Dans des cours collectifs, les moniteurs ne peuvent pas se permettre un tel suivi, ce qui est logique.”

Les cours, individuels et collectifs, qui seront donnés à Buvrinnes seront donnés à partir du mois d’avril tandis que, dès le mois de mars, des cours seront également organisés à Steenkerque, dans l’entité de Braine-le-Comte. Informations sur la page Facebook de l’asbl JD Fitness.