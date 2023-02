Plus de 6 000 euros redistribués aux associations de jeunesse de Braine-le-Comte grâce aux bénéfices du bal du bourgmestre

“Depuis le début, ce qui m’anime avec mon équipe c’est de proposer un événement hivernal de qualité… pour la bonne cause”, indique Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. “Les bénéfices de ce septième bal du bourgmestre ont été remis aux associations de jeunesse. Cette année, 6 050 euros ont été décernés pour monter le montant total, depuis la création du bal, à 34 470 euros. ”

Concrètement, la valeur des chèques 2023 a été calculée sur base du nombre de membres et de l’investissement au bal. La plus grande enveloppe a ainsi été remise aux scouts de Braine-le-Comte. Ils recevront 1 400 euros. Les scouts de Ronquières et de Hennuyères ont quant à eux reçu respectivement 1 250 euros et 800 euros. La C.E.N s’est vue remettre une enveloppe de 1 000 euros, les guides de Braine-le-Comte 500 euros, La Casa 250 euros, le Patro Jean Baudet 200 euros, le patro Jeanne d’Arc 200 euros, la maison des jeunes 200 euros, les Faucons Rouges 150 euros et INDBE 100 euros.

“Tout ceci n’aurait été possible sans une équipe formidable, des bénévoles en or, des sponsors audacieux, des artistes talentueux… Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé le vendredi 26 janvier 2024”, conclut Maxime Daye.