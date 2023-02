Tout ce qu’il faut savoir pour passer un bon Carnaval de Binche

Comment se rendre à Binche ?

Vu l’assistance prévue et ce dès les premières lueurs de l’aube, le mieux est probablement de prendre les transports en commun. La SNCB a d’ailleurs renforcé son offre notamment les Dimanche et Mardi Gras. Ce, de manière à acheminer le plus de monde possible.

Pour ceux qui viennent des villages de l’entité, un service de navettes a été mis en place dimanche et mardi entre 8h et minuit. Toutes les infos précises quant aux horaires sont à retrouver sur le site de la Ville.

Où se garer ?

Binche ne dispose pas de beaucoup de poches de parking ni en centre-ville ni en “périphérie” et celles qui existent ne seront pas accessibles durant les trois jours gras. Alors lorsque l’on pose la question aux autorités de savoir où on peut se garer, leur réponse est simple : Partout où ce n’est pas interdit.

Quels sont les meilleurs spots et les meilleurs moments pour voir les gilles ?

Le Dimanche Gras, les futurs gilles et autres personnages du Carnaval sortent en rue dès 7h du matin dans des costumes qu’ils préparent secrètement depuis des mois. Pour avoir un aperçu total des différents costumes, rendez-vous avenue Wanderpepen vers 16h pour le traditionnel cortège de toutes les sociétés.

Le lundi, pas de gille mais de l'animation tout de même dans les rues avec différents groupes qui animeront les rues en même temps que les trois jeunesses. Le lundi, c'est le jour des enfants avec une bataille géante de confetti sur la place mais aussi dans les différents cafés du centre-ville.

Pour apercevoir des gilles, il faudra attendre jusqu’à mardi car le gille de Binche ne sort dans ses plus beaux atours qu’un jour par an. Dès l’aube, le ramassage ou plutôt, la prise de gille débute dans les maisons de la ville. Les plus courageux sortent de chez eux aux alentours de 5h du matin. Lors de chaque arrêt, l’aubade matinale est jouée. Il s’agit là d’un moment magique, suspendu dans le temps et incontournable pour tout fanatique du folklore. C’est aussi le moment où les gilles sont les plus accessibles, les plus proches du public.

Une fois réunis, ils déambuleront avec leur société dans les rues binchoises avant de se réunir en cortège qui démarre à 15h à partir de la rue de Bruxelles jusqu’à la place. C’est à ce moment qu’ils portent leur fameux chapeau et qu’ils distribuent des oranges.

À noter qu’à différents endroits du parcours des cortèges, des espaces PMR sont mis à disposition.

Le mardi soir se termine en apothéose avec l'embrasement de la place et le feu d'artifice final prévu à 21h30.

Où manger ?

La plupart des restaurants du centre-ville seront ouverts durant les jours gras et certains d’entre eux ne demandent pas de réservation. Sinon, de nombreux snacks et autres friteries sont évidemment ouverts.

Où aller aux toilettes ?

Pour les hommes, depuis déjà quelques années, des urinoirs sont installés dans certaines rues du centre-ville mais cette année, des WC, notamment pour les femmes, seront mis à disposition à la rue de l’Oie, sur le parking du CPAS. Pour changer un bébé ou chauffer son repas, l’Office du Tourisme peut accueillir les mamans. Sinon, les cafés disposent également bien entendu de toilettes qui sont la plupart du temps payantes.

Que faire durant les moments creux ?

Le midi, la plupart des gilles et autres acteurs du Carnaval rentrent chez eux pour se sustenter. Pourquoi ne pas en profiter pour aller faire un tour au Musée du Masque et son expo temporaire sur el Dia de los muertos ? Il sera ouvert durant les trois jours gras entre 9h30 et 18h.