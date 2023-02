Urbanica, une nouvelle zone d’activité en plein centre-ville louviérois

La nouvelle zone économique “URBANICA” est constituée très majoritairement du site des anciennes Boulonneries Boël qui ont cessé leurs activités en 1995. “Aujourd’hui, l’ancien site industriel a été complétement rééquipé par IDEA pour permettre à nouveau d’y accueillir des petites entreprises créatrices d’emplois”, indique Idea. “Concrètement, le site Urbanica, d’une superficie de 1,5 hectares, est divisé en deux zones : une première zone destinée à de l’activité économique (artisanat et petite industrie, services aux entreprises, petite logistique et recherche) tandis qu’une deuxième zone permet une fonction résidentielle et des activités à destination de la population (soins de santé, sports, loisirs, …) ainsi que l’accueil de professions libérales.”

À travers la mise en œuvre de cette zone, IDEA entend répondre à la demande des PME et des artisans. “Plus que jamais ce potentiel économique endogène est essentiel pour contribuer au développement économique du Cœur du Hainaut. Aujourd’hui, ce sont près de 20 000 emplois dans nos parcs qui sont issus des PME et des TPE” explique Jacques Gobert, Président d’IDEA et Bourgmestre de La Louvière.

Des espaces de qualité

Ce nouveau parc d’activités permettra de mettre à disposition des petites entreprises, à la recherche d’une implantation en Cœur du Hainaut, de nouveaux espaces de qualité, situé en cœur de ville, facilement accessible via les grands axes routiers. “Notre objectif est clair : il vise à régénérer le tissu urbanisé en faveur de l’implantation ou la réinstallation en milieu urbain d’entreprises dont les activités artisanales, industrielles légères ou de services sont compatibles avec le voisinage et le bon aménagement des lieux”, explique Caroline Decamps, directrice générale d’Idea.

Le projet, dont l’investissement s’élève à plus de 800 000 € HTVA et dont une partie est financée par la Wallonie dans le cadre du Plan Marshall 2.VERT, a porté sur les travaux d’équipement : aménagement des parcelles, impétrants (eau, gaz, électricité), voiries, éclairage, voies douces, espaces de parking, etc.

Le parc d’activités de 1,5 ha, dont 1,1 ha de surface utile, permettant d’accueillir 10 à 12 petites entreprises, soit à terme la création de +/- 55 emplois directs L’investissement est de plus de 800 000 € HTVA, financé à hauteur de 95 % par la Wallonie. Des parcelles d’une contenance de 400 à 800 m² ont été créées.

Pour le Ministre Borsus, “l’aboutissement de ce projet en milieu urbain est un bel exemple de réappropriation de l’espace. Rappelons qu’il s’agit ici d’une zone désaffectée autrefois dédiée à des activités industrielles lourdes qui est dorénavant réhabilitée. Nos entreprises manquent d’espace pour s’implanter et se développer. Avec ce type d’aménagement, nous sommes gagnants sur tous les fronts : on évite d’artificialiser davantage de parcelles, on redynamise une zone urbaine dédiée à de l’activité économique et aussi et surtout, on génère de l’emploi. L’objectif fixé en début de législature reste inchangé : réhabiliter 100 hectares de friches par an.”