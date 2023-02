Ambiance à la viole avec les Supporters à Binche : “le Dimanche est plus festif que le Mardi Gras” (VIDEO)

Ce dimanche matin marquait le début des festivités à Binche avec le Dimanche Gras, dernière répétition avant mardi, jour de l’apothéose. Un dimanche matin qu’une partie des membres de la société des “Supporters”, un des quinze sociétés folkloriques binchoises, a passé à la viole plutôt qu’à la batterie. Un moment que les futurs gilles attendaient depuis trois ans puisque le dernier Carnaval de Binche avait eu lieu en 2020. “Aujourd’hui, on se sent bien, on se sent heureux, content d’enfin pouvoir revivre notre Carnaval”, nous a confié John Marlière qui, après 20 ans de pause, avait refait le gille en 2020 et qui était déguisé en Jean-Paul Belmondo dans le film Le Guignolo. “Trois ans sans Carnaval, c’était très long. Le dimanche, c’est l’amusement. Par rapport au mardi, plus protocolaire, c’est beaucoup plus cool. On peut sortir à la viole, ce qui est selon moi un peu plus festif que le tambour.”