Carnaval de Binche : le grand rondeau de la jeunesse a une nouvelle fois attiré les foules (Vidéo)

Cette journée de lundi gras est on ne peut plus chargée pour les jeunes Binchois. Après les fanfares et la viole, les jeunesses se sont donné rendez-vous pour le rondeau. Ce dernier a, à nouveau, attiré les foules. Socialistes, Libéraux et Chrétiens se sont chargés de faire bouger les cafés de la Grand’Place. Ils vont désormais se diriger vers la gare pour assister au grand feu d’artifice, synonyme de clôture pour cette grande journée de fête.