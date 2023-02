Carnaval de Binche : les enfants au rendez-vous de l’apéro confetti (VIDEO et PHOTOS)

Les musiques du carnaval se mélangent aux cris et rires des enfants ce lundi à l’occasion de l’apéro confetti. Pendant que les enfants s’amusent, les parents contemplent la joie de leurs bambins et en profitent, parfois, pour partager l’apéro avec leurs amis. Parmi eux, certains sont habitués à cette ambiance familiale et conviviale. C’est le cas de Giulia et de sa famille, venues dès le matin pour participer à cette grande bataille de confettis.

Un peu timide pour l’interview, le masque tombe au moment de lancer les confettis. “Nous sommes originaires de Ressaix. J’ai fait partie d’une société locale pendant des années. Les enfants sont donc habitués à cette ambiance. Aujourd’hui, ce sont eux qui sont à l’honneur”, confie Nathan, parrain de la petite Giulia. “C’est déjà la deuxième ou troisième fois que nous avons l’occasion de venir le lundi pour que Giulia puisse participer au lancer de confettis. ”

Giulia était bien entourée pour le lancer de confettis. ©F.D.

En plus de son parrain, Giulia peut compter sur la présence de son papy et de sa mamie pour l’accompagner dans ce jour de fête. “C’est bien qu’une journée puisse être consacrée aux enfants. Il n’y a qu’à Binche que l’on voit cela”, indique Marie-Christine, mamie de Giulia. “Nous serons évidemment de retour demain pour participer au mardi gras. ”

Pour d’autres enfants, ce retour du carnaval de Binche était synonyme de grande première à l’apéro confetti. Nous sommes allés à la rencontre de Gabriel, Chiara et leurs parents, bien décidés à découvrir le folklore local. “Je suis venu pour lancer des confettis”, révèle Gabriel. “Nous allons ensuite visiter l’exposition temporaire du musée du masque. ”

Gabriel, Chiara, Lucia et Giovanna, originaires de Manage, sont venus découvrir le folklore local. ©F.D.

Pour cette famille manageoise, la journée est donc chargée d’activités en lien avec le carnaval le plus célèbre de la région. “C’est une grande première pour tout le monde. Nous avons voulu venir ce lundi pour ne pas être trop dérangés par la foule. C’est beaucoup plus sécurisant pour les enfants. Nous sommes évidemment heureux de pouvoir voir nos enfants s’amuser”, conclut Giovanna, maman de Gabriel et Chiara.

Les festivités ne font que commencer pour les enfants qui pourront profiter d’une sortie en musique à 16h, du rondeau, une demi-heure plus tard, et du feu d’artifice à 19h.