Carnaval de Binche : Laurent Devin a retrouvé ses Incas “le carnaval est une histoire d’émotions” (VIDEO)

“Le carnaval, c’est une histoire d’émotions. Cela a commencé par l’habillage en famille tôt ce matin. J’ai la chance d’être accompagné de la femme que j’aime, de mon fils et de ma fille qui fait partie de la société des Arlequins”, confie Laurent Devin, bourgmestre de Binche. “Après le ramassage et le passage à l’Hôtel de Ville, nous allons désormais marteler le sabot dans les différents cafés de la ville. J’irai ensuite manger chez mon papa, en famille, avant de porter fièrement le chapeau de Gille et de poursuivre cette journée riche en émotions. ”

À lire aussi

Premier bourgmestre à être Gille depuis Charles Deliège en 1948, Laurent Devin peut compter sur les forces de l’ordre et ses collègues du collège communal pour assurer la sécurité et le bon déroulement du carnaval. “Pendant 16 ans, j’étais uniquement Gille dans le cœur. Cependant, bien que la vie avance, je suis encore en pleine forme. Je me suis donc dit que le moment était venu de retrouver et revivre ce folklore”, poursuit Laurent Devin. “Cette année, j’ai pu compter sur un bon rodage des services de police. Je peux également compter sur les membres de l’administration et les échevins pour s’occuper du bon déroulement du carnaval. ”

En plus de retrouver ses habits de Gille, le maïeur a pu retrouver ses amis pour son plus grand bonheur. “En revenant dans la société des Incas, dont j’étais le vice-président jusqu’en 2006, je retrouve tous des visages connus. Je revois des amis que je connais depuis l’université. Le carnaval est vraiment une histoire de tradition et d’amitiés que je peux retrouver cette année”, conclut Laurent Devin.

Bref, le retour de Laurent Devin en Gille, au sein de la société des Incas, peut donc se résumer en trois mots : famille, amis et émotions. Le maïeur ne manquera évidemment pas de profiter au maximum du reste de la journée pour revivre pleinement ce folklore qui lui est cher.