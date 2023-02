Les retrouvailles entre les Binchois et leur carnaval se sont déroulées sans encombre

Il faut écrire aussi que les forces de police étaient particulièrement rodées pour que tout se passe pour le mieux. Les équipes étaient en effet formées depuis plusieurs mois et bénéficiaient des expériences antérieures pour que tout se passe pour le mieux. “Les expériences des précédents carnavals sont engrangées au fil des années pour rendre une copie de plus en plus parfaite”, indique Philippe Stratsaert, responsable du poste de commandement du carnaval de Binche.

Dans leur nouvelle salle des opérations, fraîchement rénovées, les forces de police avaient un œil sur tout, tout le temps. De quoi permettre au carnaval de se dérouler pour le mieux. Seuls quelques petits problèmes liés à l’alcool se sont fait ressentir. Les forces de l’ordre sont alors intervenues rapidement pour interrompre les bagarres ou prendre en charge les personnes nécessitant des soins.

Globalement, la copie est donc presque parfaite pour ces retrouvailles entre le carnaval de Binche et les citoyens, heureux de pouvoir retrouver leur événement fétiche. Le bourgmestre, Laurent Devin, a donc eu raison de faire confiance à ses équipes et aux forces de police pour (re) vivre le carnaval en tant que Gille.

Les carnavaleux profitent désormais des dernières heures du carnaval de Binche avant de se donner rendez-vous l’année prochaine.