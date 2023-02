Carnaval de Binche : “certains n’ont pas retenu les leçons du drame de Strépy”

Avec un Dimanche Gras qui a attiré plus de 50 000 personnes, soit le double d’un Carnaval habituel, et deux autres jours gras du même acabit, l’édition 2023 du Carnaval de Binche a battu tous les records de fréquentation. Pour encadrer cette foule, 450 policiers venant des quatre coins de la Belgique ont été mis à contribution. La sécurité était la priorité cette année, comme les autres en réalité, surtout avec en toile de fond les événements de Strépy-Bracquegnies qui se sont déroulés le 20 mars dernier. “J’ai pu constater moi-même que certains groupes ne respectaient pas totalement les règles de sécurité”, nous a confié Laurent Raspe, chef de corps de la zone Binche-Anderlues-Lermes qui a été tout de même soulagé lorsque tout le monde s’est retrouvé dans le périmètre de sécurité. “La place des piétons est sur le trottoir, pas sur la route. Et même si de nombreuses sociétés et groupes ont joué le jeu, d’autres n’ont pas complètement respecté les consignes de sécurité que nous leur avions pourtant rappelées. Des groupes, par exemple, se trouvaient dans l’obscurité totale. D’autres personnes, en majorité des suiveurs, se croient encore tout permis et n’ont pas retenu les leçons du drame du 20 mars dernier, surtout lors d’un ramassage et avec un verre dans le nez. Il faudra donc encore travailler cet aspect de la sécurité car, on l’a vu à Strépy, le risque zéro n’existe pas, encore moins en période festive.”