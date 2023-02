Une expo urbaine à Binche pour tenter de redynamiser le commerce en centre-ville : “On veut mettre en valeur le travail des commerçants”

Pour tenter de remédier à ce constat inquiétant, la Ville de Binche compte mettre plusieurs actions en place notamment une expo flash urbaine dans son centre-ville. “L’idée est de mettre en avant les commerçants car ce sont eux qui font vivre le centre-ville”, nous explique Natacha Leroy, échevine binchoise du Commerce (MR).

C’est dans ce sens que, durant quelques semaines à partir du 26 mai prochain, des panneaux de 1,80 m sur 80 cm seront installés dans le centre-ville. “Ce que nous voulons faire, c’est mettre en valeur les commerçants et leur savoir-faire tout en leur donnant un coup de pouce en matière de visibilité.”

Les commerçants qui adhéreront au projet seront ainsi mis en avant. “Cela ne concerne a priori que les commerçants du centre-ville mais ceux qui sont situés dans les villages peuvent aussi participer.”

Le 26 mai, veille du week-end de la traditionnelle braderie, une réunion sera également organisée dans le milieu de la rue Robiano entre les propriétaires, la Ville et les personnes qui seraient intéressées d’installer leur commerce en centre-ville. “Il y a beaucoup de gens qui disent que le centre-ville binchois est mort mais non, il y a un certain dynamisme et il est important d’en redonner une belle image et avec ces deux actions, c’est ce qu’on va essayer de faire.”