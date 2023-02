Décès suspect d’une octogénaire à La Louvière : un renvoi aux assises est demandé

Les avocats des proches de Jacqueline Goffin ont demandé, mercredi, à la troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut de se déclarer incompétente pour juger ce qu’ils considèrent être un vol avec circonstance aggravante de meurtre. Un renvoi aux assises est demandé par Me Wilmotte et Me Discepoli.