Totalement réinventé, le parc animalier “La Ligule” de Mignault va pouvoir rouvrir ses portes

Pour pouvoir rouvrir, la Ligule a tout de même dû se séparer de cinq espèces animales. Le parc animalier doit désormais se réinventer pour continuer d’attirer les foules. “Nous avons trouvé de bonnes maisons pour accueillir les espèces dont nous devions nous séparer”, confie Benoît Vandenberghe, gérant de la Ligule. “Nous devons en effet nous séparer de nos cervidés pour correspondre aux exigences de la Région wallonne. Les autruches, les wallabies, les yachts, les buffles d’eau, le cerf et les biches ont donc dû partir. C’est évidemment à contrecœur que nous opérons ces choix. Si nous n’avions pas trouvé de bonnes maisons pour les accueillir, nous n’aurions peut-être pas rouvert pour conserver nos bêtes, ou en tout cas une partie, à titre privé. ”

Plusieurs alternatives avaient en effet été envisagées avant de préconiser une réouverture. “Nous pouvions garder toutes nos bêtes si nous avions décidé de garder portes closes. Quand nous avons vu l’engouement et les marques de soutien lors de la pétition en ligne, nous avons bien compris que c’était une nécessité de rester ouvert pour bon nombre de familles et de groupes scolaires et extra-scolaires. Nous avons pris conscience que nous étions une bonne bouffée d’oxygène pour beaucoup de personnes”, poursuit Benoit Vandenberghe.

La ferveur des citoyens a donc orienté la décision du couple de propriétaires. Ils vont tout de même devoir se réinventer pour pallier l’absence de ces cinq espèces. Ce sont sur les vaches que le couple a misées pour diversifier ses activités. “La particularité de notre parc animalier se situera désormais par la présence de sept espèces différentes. Nous possédons désormais les plus petites vaches au monde, les Dahomey. Nous possédons également des races à poils longs et d’autres à poils courts. Les espèces se différencient également par leurs cornes. Certaines n’en possèdent en effet pas et d’autres de très grandes. Nous avons aussi le représentant ancestral, à savoir les “aurochs reconstitué”. Avec tout cela, nous avons réussi à remettre en route une pédagogie qui a du sens pour accueillir les écoles et les familles en visite chez nous”, explique Benoit Vandenberghe.

Un accompagnement pédagogique plus poussé qu’auparavant accompagnera également les visiteurs. Toute une série de panneaux didactiques ont en effet été créés pour les enfants. “Madame je sais tout” prendra ainsi la parole sous forme de BD illustrée. Elle donnera plusieurs caractéristiques d’une espèce avant de donner le nom de la race. La structure du parc ne changera quant à elle pas.

Pour se relancer au mieux, le couple espère que les visiteurs seront au rendez-vous sans quoi, ils devraient fermer à nouveau. “Nous avons plusieurs conditions à respecter pour rouvrir. La première est de garder la même fréquentation. Si nous ne récupérons pas la fréquentation d’avant changement, cela ne fonctionnera pas. Nous devions donc retrouver de l’originalité et du sens”, conclut Benoit Vandenberghe.

Les écoles, familles, maisons de repos et autres seront donc invitées à venir redécouvrir le parc animalier de La Ligule pour assurer sa pérennité. Il rouvrira ses portes à la fin du mois de mars, laissant ainsi le temps aux propriétaires de fignoler les préparatifs et de se séparer de leurs bêtes.