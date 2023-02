Les contraintes d’installation de ces bornes sont de se trouver à maximum 25m d’une cabine électrique et sur un emplacement de stationnement existant. Le service Mobilité de la Ville de La Louvière a déterminé la localisation des 33 bornes afin d’optimiser l’offre en stationnement, le stationnement étant interdit sauf durant la période de charge d’un véhicule, l’accessibilité et de prévenir toute nuisance envers les riverains.

Les emplacements suivants, dont certains seront doublés, ont ainsi été sélectionnés à travers toute l’entité. À Houdeng-Aimeries : Place du Trieu et place d’Aimeries. À Houdeng-Goegnies, rue Tout-y-Faut à la Cantine des Italiens. À Trivières sur la place. Du côté de Saint-Vaast, avenue Léopold III à l’entrée du Domaine de la Louve. Sur Maurage, les bornes seront placées sur la place du village et rue du Roeulx, au carrefour avec la rue de la Garenne. Du côté de Besonrieux, rue Victor Godefroid tandis qu’à Haine-Saint-Paul, les bornes publiques seront installées rue de la Libération, place de la Cour d’Haine, rue Courte et rue de la Poterie. La Grand Place, la rue de La Hestre ainsi que la rue de la Poterie seront aussi desservies à Haine-Saint-Pierre. Pour Strépy-Bracquegnies, on trouvera des bornes de chargement sur la Place de Bracquegnies, sur la Place de Strépy, au complexe sportif Saint-Julien ainsi qu’à celui de la rue de la Bourse.

Enfin, à La Louvière, on pourra trouver des bornes de chargement publiques rue Malbecq, rue de Bouvy à hauteur du hall omnisports, Boulevard du Tivoli, rue des Carrelages et rue de Baume.