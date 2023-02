Samy Naceri et le rappeur Alkapote étaient à Trivières pour le tournage d’un clip

En vedette, en plus de plusieurs belles mécaniques dont une version remaniée de la célèbre K2000, l’acteur Samy Naceri, qui a connu son heure de gloire fin des années 90 et début 2000 dans la saga Taxi, était lui aussi de la partie à Trivières. “On a été mis en contact avec la production d’Alkapote via un client qui connaissait bien une partie de l’équipe de tournage”, nous explique Carlo Buscemi, patron du Canti. “On a eu plusieurs réunions au préalable avec l’équipe de production et ils ont été séduits par l’endroit qui correspondait parfaitement à ce qu’ils recherchaient.”

Si, bien entendu Samy Naceri est un visage connu, Alkapote l’est beaucoup moins. “J’avoue que je le connaissais juste de nom mais cela dit, ils étaient tous les deux très sympas et se sont montrés très accessibles avec les clients et les curieux qui se sont pressés autour du tournage qui a duré tout de même entre 8h30 et 22h30.”

Dans une des scènes tournées à Trivières, on voit notamment Alkapote balancer un "cadavre" dans le ruisseau qui traverse le village.

Il n’est pas courant de voir de telles vedettes chez nous, qui plus est dans un petit village “coincé” entre La Louvière et Binche. “Deux personnalités aussi connues au fin fond de la région du Centre, ce n’est pas commun et il est clair que cela peut redorer un peu le blason de la région. C’est une bonne pub pour le village, pour la région, mais aussi pour mon établissement.”

Le tournage du clip de la chanson ALK2000 qui figure sur le dernier album de l’artiste se déroule actuellement dans la région de Charleroi avec, donc un passage ce jeudi dans la région du Centre. Il sortira d’ici quelques semaines.