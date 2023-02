Nos confrères de la RTBF ont réussi à joindre le jeune Louviérois qui exerce ses talents dans la pizzeria familiale Russopizza à Houdeng. “J’ai fait une pizza à double cuisson”, a-t-il expliqué à la RTBF pour faire comprendre comment il avait pu séduire le jury. “Une fois sortie du four, j’ai mis une base de courgette réalisée moi-même. J’y ai mis de la Coppa, de la Stracciatella et un confit d’oignon aussi réalisé par mes soins. Pour la décoration, un peu d’huile d’olive, du basilic et quelques zestes de citron. Je pense que c’est celle des trois qui a le plus séduit le jury. J’ai en tout cas reçu les compliments de quelques personnes importantes et notamment le champion mondial de l’an dernier. Il m’a félicité et m’a encouragé à continuer comme je le fais”.

Le résultat du jeune Houdinois est d’autant plus intéressant qu’il s’agissait là de sa toute première participation à un tel concours. De quoi voir l’avenir d’un bon œil donc…