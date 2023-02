Les gilles de retour à Haine-Saint-Pierre ce dimanche pour le Feureu et ce après trois ans d’absence

”Revivre des instants magiques”

Par contre, ce dimanche, les gilles et autres participants du Carnaval pourront participer pleinement au traditionnel Feureu (contraction de Feux Heureux et nom donné à tous les Carnavals qui se déroulent à cette date à savoir, en plus d’Haine-Saint-Pierre, ceux de Morlanwelz, Anderlues ou encore Nivelles, NDLR) d’Haine-Saint-Pierre notamment connu pour avoir parmi ses rangs la plus ancienne société de gilles au monde à savoir la société Royale des Anciens Gilles du Fonds qui célèbre cette année son 164e anniversaire, ni plus ni moins. “Tout le monde est impatient de revivre les instants magiques, les émotions que procure le fait de faire le gille. On l’a particulièrement ressenti durant la première soumonce qui, d’ordinaire, se déroule de façon toute tranquille alors que cette année, tout le monde s’est montré particulièrement motivé et en pleine forme du début à la fin.”

Demandez le programme !

En outre, Le Carnaval d’Haine-Saint-Pierre lance officiellement la saison des Carnavals Louviérois. Dès le matin du dimanche, les quatre sociétés du village à savoir les Récalcitrants et leurs dames, les Anciens Gilles du Fond, les Infatigables et leurs dames ainsi que la société de fantaisie les Sans-Souci se retrouveront à 10 pour le premier cortège qui démarrera de la rue du Moulin avant un rondeau à la place du Fond. Le lundi, vers 20h, le cortège partira de la rue de la Station avant un premier feu d’artifice. Le mardi, le traditionnel brûlage des bosses se tiendra dès 22h15 avant deux autres feux d’artifice.