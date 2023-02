Le Chapellois Grégory Carnoli nommé aux Magritte du cinéma pour son court-métrage “Ma Gueule” : “Un véritable honneur !”

Lui, l’homme de théâtre, a ainsi fait ses premiers pas sur le grand écran avec un récit basé sur des faits autobiographiques qui dénoncent le délit de sale gueule. “C’est un véritable honneur d’être nommé dans une cérémonie aussi prestigieuse et c’est valorisant pour un acteur de théâtre d’être reconnu pour son travail au cinéma car ce sont deux mondes totalement différents”, nous a confié l’acteur originaire de Chapelle-lez-Herlaimont. “Cette nomination récompense le travail de toute une équipe qui a bien voulu me suivre dans ce projet. Cela dit, je n’ai pas fait ce film dans l’espoir de recevoir des prix. Je l’ai fait car je voulais raconter une histoire et la partager.”

Grégory Carnoli travaille déjà sur son prochain projet. ©G.C.

”Ma Gueule”, ça raconte les mésaventures d’un jeune belge d’origine italienne qui se fait refouler d’une boîte de nuit juste parce qu’il ressemble un peu à un Maghrébin. “C’est une histoire que j’ai écrite à partir d’événements qui me sont arrivés dans ma vie. J’en parlais en rigolant et des amis me disaient sans arrêt que je devais en faire quelque chose. Je dédramatisais en racontant ces histoires de façon drôle, des histoires qui dénoncent en réalité des faits graves.”

Délit de faciès

Des faits graves de délit de faciès qui arrivent pourtant dans la vraie vie au quotidien. “Je me suis rendu compte que même moi, qui ne suis pas raciste, je tenais parfois des propos racistes. Lorsque je suis arrêté par la police et que je me défends en clamant que je ne suis pas arabe, quelque part, c’est un propos xénophobe. Et je me défendais des propos racistes tenus par le policier par des propos racistes…”

Acteur de théâtre professionnel depuis une quinzaine d’années, Grégory aurait pu choisir de défendre son projet sur les planches mais a préféré le faire devant et derrière la caméra. “C’était l’occasion ou jamais de tenter quelque chose au cinéma avec un projet auquel je croyais et je me suis lancé. Lorsque j’ai envoyé mon dossier de candidature pour recevoir de l’aide financière de la part de la région, je n’y croyais pas trop mais mon dossier a tout de même été accepté.”

Samedi prochain, “Ma Gueule”, produit par Big Trouble in Little Belgium, concourra dans la catégorie des meilleurs courts-métrages de fiction avec Drame 71 de Guillaume Lion Les huîtres de Maïa Descamps et Patanegra de Méryl Fortunat-Rossi.

En attendant le 4 mars, le film est disponible gratuitement sur le site de Arte.