La saga des projets immobiliers à Ecaussinnes est décidément sans fin. En début de ce mois, les services du contentieux au SPW Urbanisme s’intéressaient au dossier de la Résidence Jauniau. Plus qu’un projet, on parle d’ailleurs bien ici d’un ensemble réalisé : une trentaine d’appartements et de maisons mitoyennes et semi-mitoyennes, au style contemporain, qui ont poussé sur l’ancien Clos de la Scierie, à l’angle des rues Camille Duray et Saint-Bernard.

Le permis obtenu par la société écaussinnoise Simon Invest était cependant conditionné à l’aménagement des voies carrossables, à la création des parkings et l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques. “J’ai été informé que certaines des conditions de ce permis n’avaient pas été respectées par le promoteur, de sorte que l’autorité régionale a dressé un constat d’infraction et en a averti le Collège”, glisse Sébastien Deschamps. Simon Invest va être sommé de réaliser certains aménagements inexistants pour l’heure. Pour rappel, la résidence Jauniau comporte des appartements de 1 à 3 chambres, et -suite à l’obtention d’un permis dont la demande initiale remonte à 2015- avait été commercialisée en 2020.

Ce soubresaut fait rappeler à Sébastien Deschamps que le promoteur Simon Invest défend également bec et ongles, depuis 2018, le projet de lotissement (une quarantaine de maisons et des appartements) à l’angle des rues de l’Avedelle et Delval, à Marche-lez-Ecaussinnes. “Ici, en dépit d’un premier refus de la commune et de la Région, Simon Invest était allé en recours et avait perdu une première fois. Il avait ensuite réintroduit une seconde demande de permis d’urbanisme, pour un projet revu à la hausse ! Le Conseil communal avait refusé la demande d’ouverture de voirie”, rappelle le Conseiller du groupe ENSEMBLE. Motivé tant par la volonté de préserver le cadre rural de cette entrée de village que par les risques d’inondation et d’écoulement d’eaux sur cette zone, ce nouveau refus communal a lui aussi fait l’objet… d’un recours introduit par Simon Invest, second recours aujourd’hui à l’instruction à la Région wallonne.