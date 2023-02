”Si tu prends ma place, prends mon handicap”, une nouvelle campagne de sensibilisation à Manage

”Top souvent, des conducteurs non porteurs d’un quelconque handicap et peu scrupuleux ne tiennent pas compte des interdictions de stationner sur une place pour personnes à mobilité réduite”, regrette Kim D’Hauwer-Pinon, échevine de la Personne Handicapée. “Avec le placement de ces panneaux, nous espérons les sensibiliser à cette problématique. Dans un premier temps, nous en avons installé cinq mais selon le retour que nous aurons de la population et leur efficacité, il se pourrait que l’on en rajoute dans les mois à venir.”

Ces panneaux ne font pas partie de “l’arsenal” du Code de la route mais sont tout de même bleu et blanc par souci esthétique mais aussi de visibilité et ce sur les conseils de la police. Ils ont été placés sur des panneaux existants situés sur les cinq places des anciennes communes de l’entité à savoir Manage, Fayt, La Hestre, Bois d’Haine et Bellecourt. “Le CCPH voulait, au départ, organiser une campagne de sensibilisation “classique” avec des folders etc... mais, après réflexion, ils se sont dit qu’il vaudrait mieux quelque chose de plus pérenne, qui durera dans le temps.”

Outre ce projet, les membres actuels du CCPH travaillent actuellement main dans la main avec le Conseil Consultatif des Aînés sur un guide commun retraçant toutes les informations pratiques pour tous les Manageois.