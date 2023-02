Sentiment d'insécurité à Ecaussinnes : une pétition signée par des commerçants demande la fin de l'extinction de l'éclairage public la nuit

La pétition a été étudiée de près par Xavier Dupont qui, sans la dénigrer, n'en tiendra pas compte. "Pour le moment, rien n'indique que l'extinction de l'éclairage public soit la cause des incidents auxquels la pétition fait référence", explique le bourgmestre. "La pétition a été signée dans un moment où l'inquiétude était à son paroxysme suite aux incidents. Or, les rapports de police sont formels, l'extinction de l'éclairage public n'indique en aucun cas une augmentation de la criminalité la nuit. Au contraire, même s'il faut encore analyser les chiffres en profondeur, il semble qu'elle soit en diminution. Donc, pour le moment, on ne change rien."

"Pour le moment", car la situation pourrait changer dans certaines circonstances dans les mois qui viennent. "Rien n'a encore été décidé mais on pourrait imaginer un système pour les festivités estivales. On va déjà faire la demande à ORES, comme dans d'autres communes avoisinantes, pour rallumer l'éclairage les soirs de soumonce et de carnaval. Mais l'été, il y a des festivités quasiment tous les week-ends. Nous allons donc faire la demande pour que, du vendredi au samedi, l'éclairage public soit remis en marche la nuit."