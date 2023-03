Annulé l’année dernière de justesse, le Carnaval de Buvrinnes sera de retour ce dimanche pour les 100 ans des Amis Réunis et les 75 ans des Paysans

Par contre, cette année, pas de souci de confinement ni de covid safe ticket et la fête aura bel et bien lieu et ce au plus grand plaisir de Roger Vanderbeck. “On a ressenti une certaine ferveur depuis quelques semaines surtout lors des soumonces qui se sont très bien déroulées”, nous explique le président des gilles des Amis Réunis. “On va passer un Carnaval presque comme d’habitude, classique dans sa forme avec la remise des médailles le matin et le cortège de l’après-midi. Un peu avant midi, on va se retrouver avec les Paysans pour passer l’apéro ensemble. On s’entend tous bien et le contraire serait dommage dans un si petit village. Tout le monde a donc hâte de porter à nouveau le costume emblématique de gille.”

Ce d’autant plus qu’en plus des 75 ans de la société des Paysans, les Amis Réunis pourront enfin célébrer le centenaire de la société. “En réalité notre centenaire date de 2021 mais forcément, on n’a pas encore eu l’occasion de le fêter. Cette année, enfin, on va pouvoir le faire. Pour fêter ça, on a enregistré une augmentation de 30 % du contingent de gille passant de 40 en 2020 à une petite soixantaine cette année. Cela fait évidemment plaisir d’accueillir de nouvelles têtes mais aussi des anciens qui sont spécialement revenus pour l’occasion.”

Ce dimanche, gilles et Paysans seront de sortie dès l’aube dans les rues du village avant de se rendre chacun à leur cérémonie de remise des médailles. L’après-midi, le cortège partira du Patro vers 15h30 tandis que le feu d’artifice se tiendra vers 21h30. Lundi, tout le monde ressortira dès 16h.