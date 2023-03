”Interdit aux chiens et aux Italiens” : le CeRAIC, Central et le Stuart organisent une séance-débat autour de l’immigration

Plus que jamais aujourd’hui, le débat autour de l’immigration est ouvert. Afghans, Syriens, Ukrainiens, ils sont nombreux à frapper aux portes de l’Europe afin d’y trouver refuge. Et ce avec tous les soucis liés à l’intégration que cela peut comporter. Mais dans le passé, relativement récent, ce sont notamment les Italiens de France et de Belgique qui ont souffert de ce dépaysement forcé. Le film “Interdit aux chiens et aux Italiens” du Français Alain Ughetto revient en animation et tout en poésie sur cette période presque oubliée aujourd’hui durant laquelle les Italiens étaient considérés comme des étrangers. Le 30 mars prochain, Central, le CeRAIC et le Stuart organisent une séance débat autour du film.