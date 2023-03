La famille royale de passage dans la Région du Centre le 9 mars prochain

Leurs Majestés le Roi et la Reine visiteront, le 9 mars 2023, la province de Hainaut. La visite commence à Soignies aux “Carrières du Hainaut”, où la pierre bleue est extraite et travaillée depuis 135 ans. Les mesures prises pour préserver et développer la biodiversité au cœur de la carrière feront l’objet d’une attention particulière lors de la visite.