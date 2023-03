L’opération “Coups de gueule de louves” lancée à La Louvière : “malgré de sérieux progrès, sensibiliser aux droits de la femme est encore nécessaire”

Depuis de nombreuses années, le Conseil Consultatif Louviérois pour l’Égalité Femmes-Hommes de La Louvière organise l’événement “Coup de gueule de louves” et ce afin de marquer la date symbolique du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits de la femme. “Malheureusement, même si de gros progrès ont été effectués ces dernières années en matière d’égalité entre hommes et femmes, surtout dans les contrées européennes, il reste encore du chemin à parcourir et c’est pourquoi ce genre d’action est encore nécessaire en 2023”, nous explique Géraldine Dujardin, présidente du Conseil Consultatif pour l’Égalité Femmes-Hommes de La Louvière. “Au niveau du travail par exemple, même si la loi exige l’égalité salariale pour un même travail fourni, on constate encore des différences. Certes à cause du temps partiel qui est plus souvent demandé ou proposés aux femmes mais aussi parce qu’on leur offre moins de postes à responsabilité.”