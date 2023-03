Vellereille-les-Brayeux s’apprête à nouveau à chasser le printemps, trois ans après

Un sacré défi puisqu’aujourd’hui “seuls” 36 gilles et paysans tiennent le folklore du village à bout de bras. “Les participants qui, pour différentes raisons, arrêtent, ne sont pas forcément remplacés et les nouveaux arrivants dans le village ne connaissent pas forcément le folklore de la région. Notre défi est de les motiver à nous rejoindre mais pour cela, il faut tenir bon et continuer à célébrer notre folklore.”

C’est d’autant plus compliqué dans un village qui ne comporte plus aucun café. “Les membres du comité organisent des buvettes chez eux tenues par des membres de la famille. D’ordinaire, nous bénéficions encore de la salle mais celle-ci est fermée depuis de nombreux mois et actuellement en refonte complète. Nous attendons avec impatience de pouvoir en bénéficier pour nos soupers, nos réunions, etc...”

En attendant, les Paysans du village de Vellereille-les-Brayeux vont pouvoir bénéficier cette année d’un chapiteau qui sera monté dans la cour de l’école communale et, nouveauté cette année, ils danseront avec les enfants dans un rondeau spécial le lundi après-midi avec distribution de collations.