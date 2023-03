Une étape de franchie pour l’école de Bellecourt mais les travaux ne sont pas encore près de débuter

Caché au fond d’un tiroir depuis de nombreuses années, le projet de construction d’une nouvelle école à Bellecourt prend de plus en plus forme. Une école fondamentale qui pourra accueillir 200 élèves répartis en 3 classes maternelles et 5 classes primaires verra ainsi prochainement le jour rue De Gaulle. Une école qui comprendra aussi un hall omnisport d’une surface de 400m² qui sera destiné à accueillir les cours de gymnastique de la nouvelle école mais aussi des écoles ne disposant pas de salle adéquate, ainsi que quelques clubs en dehors des horaires scolaires.