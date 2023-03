Le film “Ma Gueule” du Chapellois Gregory Carnoli lauréat du Magritte du meilleur court-métrage

“C’est un véritable honneur d’être nommé dans une cérémonie aussi prestigieuse et c’est valorisant pour un acteur de théâtre d’être reconnu pour son travail au cinéma car ce sont deux mondes totalement différents”, nous confiait l’acteur originaire de Chapelle-lez-Herlaimont. “Cette nomination récompense le travail de toute une équipe qui a bien voulu me suivre dans ce projet. Cela dit, je n’ai pas fait ce film dans l’espoir de recevoir des prix. Je l’ai fait car je voulais raconter une histoire et la partager.”

Une nomination synonyme de mise en valeur du travail de l’équipe du film qui s’est finalement concrétisé par l’obtention du Magritte du meilleur court-métrage. ” Ma Gueule”, ça raconte les mésaventures d’un jeune belge d’origine italienne qui se fait refouler d’une boîte de nuit juste parce qu’il ressemble un peu à un Maghrébin. “C’est une histoire que j’ai écrite à partir d’événements qui me sont arrivés dans ma vie. J’en parlais en rigolant et des amis me disaient sans arrêt que je devais en faire quelque chose. Je dédramatisais en racontant ces histoires de façon drôle, des histoires qui dénoncent en réalité des faits graves.”

Après son succès, l’acteur a d’ailleurs eu des mots très forts pour Sourour Abouda, une femme de 46 ans décédée dans des circonstances suspectes dans une cellule. “Cet hommage était important pour moi. C’est très touchant d’entendre la famille. Elle vit vraiment les aventures et les thèmes abordés par notre film. Cela montre une nouvelle fois que, parfois, il n’est pas possible de communiquer avec les personnes qui sont censées nous protéger. Il y avait donc beaucoup de raisons pour dédier ce film à Sourour et lui rendre hommage”, indique Gregory Carnoli.

Après ce premier sacre, l’acteur est bien décidé à continuer à transmettre des messages au travers de film. “La suite nous réserve de nouveaux films pour continuer à raconter des histoires et donner envie aux gens d’affronter la vie en leur donnant l’énergie de le faire. Nous voulons surtout donner beaucoup d’amour”, conclut Gregory Carnoli.

Une belle réussite donc que l’on pourra donc probablement encore suivre au cinéma à l’avenir. C’est évidemment tout le mal que nous lui souhaitons.