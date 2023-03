La zone Binche-Anderlues-Lermes, première fusion entre zones de police en Wallonie : "pour une meilleure efficacité et plus d'attractivité"

Cette meilleure efficacité, elle a été permise grâce au travail en amont des deux chefs de corps que sont Philippe Stratsaert pour la zone Lermes et Laurent Raspe pour celle de Binche-Anderlues. “Les avantages d’avoir une zone de police full opérationnelle, c’est d’avoir l’opportunité d’engager des forces sur les six communes concernées, d’avoir une meilleure répartition des agents de quartier, de pouvoir gérer avec un seul budget les différentes fonctionnalités de base et de pouvoir faire face aux défis qui vont nous tomber dessus dans les années à venir”, nous a signifié Laurent Raspe qui est candidat au poste de chef de corps de la nouvelle zone. “Des défis qui sont dans un premier temps budgétaires avec des coûts qui, comme partout, augmentent. On devra aussi faire face à l’apparition des chèques-repas à distribuer à tous les agents.”

L’attractivité, le nerf de la guerre

L’efficacité des policiers, c’est aussi bénéficier d’un effectif suffisant pour pallier à tous les besoins de la population. “C’était un problème majeur sur la zone Lermes qui n’était plus du tout attractive au contraire de celle de Binche”, souligne Laurent Devin, bourgmestre de Binche qui présidera la nouvelle zone créée. “Notre zone se porte très bien mais ce que peut apporter la fusion, c’est une vision d’avenir. Le seuil critique de policiers pour gérer une zone de la taille de la zone Binche-Anderlues-Lermes, est fixé à 150 agents. Sur Binche-Anderlues, on était à 105 et avec la fusion, on en sera à 162 ce qui va nous permettre de remplir toutes les cases pour les fonctionnalités de base et ce 7 jours sur 7 et 24h sur 24.”

Car le nerf de la guerre, c’est aussi cela, l’attractivité. “Il se fait que la zone de Lermes n’attirait plus du tout de nouvelles recrues. Ce qui attire les agents, c’est la diversité du travail, ce sont les grands événements. Avec l’ensemble des activités possibles sur la zone et en l’agrandissant, on agrandit aussi notre taux d’attractivité.”

Une fois que le conseil de police aura entériné la création de la nouvelle zone, il ne manquera plus que la signature du Roi pour qu’elle soit effective de façon officielle.