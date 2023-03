Les arbres de la Place du Centenaire à Binche abattus : pour les riverains, “c’est une véritable honte” (Vidéo)

Les travaux d'abattage ont débuté ce lundi matin. ©Thomas Donfut

Dès son annonce, le projet de rénovation de la place avait suscité le tollé et l’indignation de quelques riverains. “Nous avons tout tenté pour que ce projet n’aboutisse pas tel qu’il avait été pensé”, nous explique Marie-Agnès Rubens, une riveraine révoltée. “Ce qui se passe ce lundi matin, c’est une honte ! Ces arbres ne sont pas malades.”

Avec quelques autres riverains, Marie-Agnès n’a pas hésité à se lier symboliquement autour d’un des arbres destinés à subir les coups de tronçonneuse. “Dans ce dossier, nous avions toutes les cartes en main pour avoir gain de cause et ne pas laisser les arbres se faire abattre. Mais des problèmes personnels m’ont empêchée d’aller jusqu’au bout de la procédure en justice et je le regrette amèrement aujourd’hui.”

Un sort inéluctable

Protestation des riverains ou pas, les travaux ont donc bel et bien débuté ce lundi. “Ce n’est jamais gai de devoir abattre de si beaux arbres et nous comprenons la tristesse de ces personnes qui ont vécu là toute leur vie mais nous n’avions pas le choix”, nous a expliqué Guillaume Somers, Directeur Général de la Ville de Binche. “En 2015 déjà, une étude sur la santé de ces arbres avait déterminé que certains d’entre eux représentaient un danger potentiel urgent et nous en avions fait abattre 30 % par contrainte. Les 70 % restant étaient également en sursis car nombre d’entre eux souffraient de diverses maladies et représentaient un danger potentiel dans les 3 à 5 ans. Nous aurions pu abattre au fur et à mesure les arbres menacés par ces champignons et autres bactéries mais cela aurait nui à l’esthétique de la place.”

C’est ainsi en 2019 qu’un projet de rénovation totale de la place a été mis en route. “Nous avons fait plusieurs réunions citoyennes à l’époque et avons modifié nos plans suite à des remarques effectuées à cette occasion. Nous avons également reçu l’aval de la Région Wallonne, suite au dépôt de permis d’urbanisme pour l’abattage des arbres.”

D’ici quelques mois, la place sera remise totalement à neuf avec trois espaces distincts et des places de parking supplémentaires. L’un sera réservé au football, l’autre à la relaxation avec des bancs et des petits sentiers et, enfin le troisième sera réservé aux plus petits avec des modules de jeu. Conformément aux conditions demandées par la Région pour l’obtention du permis, la Ville de Binche va en outre remplacer les arbres abattus par des nouveaux.